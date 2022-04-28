Капитан «Динамо» осудил слова Мирона Маркевича
Маркевич: «Последняя хорошая команда у «Динамо» была больше 20 лет назад»
Украинский тренер высказался о нынешней силе киевского клуба
Мирон Маркевич / Фото: УНИАН
Украинский тренер Мирон Маркевич в который раз высказался о киевском «Динамо».
«Динамо» должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже провал полон, это все понимают. Ну там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе… одни провалы. Я имел это в виду, «Динамо» должно быть «Динамо».
Ранее у Маркевича возник конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом.