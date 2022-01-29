Маркевич: «Предложение от «Шахтера» было неожиданным»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал итог матча с «Шахтером» (0:0) на сборе в Турции.

Мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника.

Однако те молодые ребята, которые сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен».