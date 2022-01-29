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Маркевич: «Предложение от «Шахтера» было неожиданным»

Команды сыграли вничью на сборе
Футбол Украинская Премьер-лига
15:07
Маркевич: «Предложение от «Шахтера» было неожиданным»
Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал итог матча с «Шахтером» (0:0) на сборе в Турции.

«Предложение от «Шахтера» провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. «Шахтер» — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

Мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника.

Однако те молодые ребята, которые сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен».


Сообщалось, что «Шахтер» изменит политику по отношению к арендованным игрокам.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Мариуполь Мирон Маркевич

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