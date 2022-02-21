Маркевич предположил, что может вернуться к тренерской деятельности летом

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Известный украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о вариантах продолжения тренерской деятельности.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают.

Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь.