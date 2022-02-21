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Маркевич предположил, что может вернуться к тренерской деятельности летом

Известному специалисту звонили из-за границы
Футбол Украинская Премьер-лига
15:26
Маркевич предположил, что может вернуться к тренерской деятельности летом
Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Известный украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о вариантах продолжения тренерской деятельности.

У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают.

Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь. 

Ранее Маркевич оценил, сколько лет Евгений Коноплянка еще может провести на высоком уровне.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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