Маркевич прибыл в Киев на предварительные переговоры

Опытный тренер является второй опцией на место наставника сборной Украины после Реброва

Мирон Маркевич / Фото: УНИАН

После завершения контракта Андрея Шевченко со сборной Украины основными претендентами на место наставника национальной команды называются Сергей Ребров и Мирон Маркевич.



И если у Реброва проблема с односторонним разрывом соглашения с «Аль-Айном», то Маркевич не согласен на условия, предлагаемые УАФ.

Сегодня, 6 августа, он прилетел в Киев на предварительные переговоры. Мирон хотел полноценный трехлетний контракт.

Напомним, что в Румынии главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу считают главным претендентом на место у руля сборной Украины.