Источник: Маркевич не согласен на условия УАФ, Ребров не может разорвать контракт с «Аль-Айном»
Маркевич прибыл в Киев на предварительные переговоры
Опытный тренер является второй опцией на место наставника сборной Украины после Реброва
6 августа 15:24
Мирон Маркевич / Фото: УНИАН
После завершения контракта Андрея Шевченко со сборной Украины основными претендентами на место наставника национальной команды называются Сергей Ребров и Мирон Маркевич.
И если у Реброва проблема с односторонним разрывом соглашения с «Аль-Айном», то Маркевич не согласен на условия, предлагаемые УАФ.
Сегодня, 6 августа, он прилетел в Киев на предварительные переговоры. Мирон хотел полноценный трехлетний контракт.
Напомним, что в Румынии главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу считают главным претендентом на место у руля сборной Украины.