Маркевич – про 0:5 от «Шахтера»: «Я могу сказать только про позитив»

«Горняки» выместили всю злость на аутсайдерах УПЛ

Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Шахтера» (0:5) в матче 8 тура УПЛ:

В силу разных обстоятельств вы сегодня не могли задействовать очень большое количество футболистов, но все-таки, как парням удалось…

«В том-то и дело, что это не моя команда. Я могу сказать только про позитив... Если после этой игры про него можно говорить... Некоторые молодые парни порадовали, в принципе можно с ними работать в дальнейшем. Недес, Козицкий, Савин — в будущем, при определенных обстоятельствах, и качественном отношении к своему делу, могут пополнить основную команду».

Почему Мишнев не попал в заявку?

«Проанализировав физическое состояние команды после игры с «Колосом» было принято решение поберечь их. Анализ показал, что игра получилась довольно энергозатратной. Они просто не смогли восстановиться. Могли случиться какие-то травмы, которые были бы совсем неуместны».

В матче с «Волынью» увидим его?

«Думаю, что да. Это решение и принималось с учетом графика. Выхода не было».

Напомним, в игре с «Мариуполем» свои дебютные голы за «Шахтер» забили Михаил Мудрик и Даниил Сикан.