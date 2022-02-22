Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль 0:0 Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (4 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бенфика - Аякс -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Дикий гаджет
20:45
Золотая коллекция бокса

Маркевич: «Путин никогда в жизни не рискнет нападать на Украину»

Главный тренер «Мариуполя» верит, что кровопролитной войны не будет
Футбол Украинская Премьер-лига
20:07
Маркевич: «Путин никогда в жизни не рискнет нападать на Украину»
Остап Маркевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об очередном акте российской агрессии против Украины.

– Не боитесь возвращаться в Мариуполь, учитывая, что это прифронтовой город?

– Лично я не боюсь. Большинство уже привыкло к постоянной угрозе. Не исключаю, что у кого-то такой страх есть. Думаю, основная масса людей уже научилась жить с постоянной тревогой.

– Вы общаетесь на эту тему с командой, что они говорят?

– Конечно, общаемся. Они все переживают. У многих есть родственники на оккупированной территории. Проанализировав всю ситуацию, я уверен, что большой войны не будет.

– Думаете, Путин не рискнет нападать?

– Никогда в жизни не рискнет, потому что это будет стоить очень многих жизней, как с нашей стороны, так и с их. Никто на это не пойдет.

– Сейчас армия у нас уже намного сильнее, чем в то время, когда Россия аннексировала Крым.

– Да даже с той армией России было бы сложно. Я не верю и не хочу в это верить, что мы будем убивать друг друга.

– Руководство клуба ничего вам не говорило по этому поводу? Планы в команды не поменялись?

– Нет. 24 февраля мы вылетаем в Одессу, проводим игру с «Черноморцем» и возвращаемся домой в Мариуполь.

– Вы довольны, как зимой Мариуполь поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?

– Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.

Ранее сообщалось о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской агрессии на территории Украины – признания Л/ДНР.

Источник: fanday.net Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мариуполь

Комментарии 3

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
22 февраля 2022г. 20:21
Когда на Харьков ,Николаев ,Одессу войска вводить будут что тогда говорить будут ?
0 0
Ответить
22 февраля 2022г. 20:20
да-к 8 лет уже убиваем врага рашистского а он нас.. а ты "тренер" всё не веришь и нехочешь верить...
0 0
Ответить
22 февраля 2022г. 20:19
Уже лет 10 слышим это , а война как была так и есть...
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Один из матчей УПЛ уже во второй раз перенесен
Один из матчей УПЛ уже во второй раз перенесен
Футбол Украинская Премьер-лига
15:10
Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
Находящийся на просмотре герой матча с «Шахтером» убедил Маркевича
Футбол Украинская Премьер-лига
14:50
Маркевич: «Эмоции у игроков «Мариуполя» останутся в головах после победы над «Шахтером»
Маркевич: «Эмоции у игроков «Мариуполя» останутся в головах после победы над «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 февраля 09:50
Исмаили: «Знали, что матч с «Мариуполем» будет непростым»
Исмаили: «Знали, что матч с «Мариуполем» будет непростым»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 февраля 20:58
«Мариуполь» победил «Шахтер» за час
«Мариуполь» победил «Шахтер» за час
Футбол Украинская Премьер-лига
15 февраля 17:49
«Мариуполь» проиграл «Астане» в контрольном матче
«Мариуполь» проиграл «Астане» в контрольном матче
Футбол Украинская Премьер-лига
14 февраля 22:26

Новости: Футбол

Клопп: «Для «Ливерпуля» поражение «Ман Сити» ничего не изменило»
Клопп: «Для «Ливерпуля» поражение «Ман Сити» ничего не изменило»
Премьер-Лига (Англия)
21:51
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
21:45
Бывший игрок «Баварии»: «Я в сексе как Эрлинг Холанд»
Бывший игрок «Баварии»: «Я в сексе как Эрлинг Холанд»
В Европе
21:44
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
21:40
Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»
Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»
В Европе
21:34
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
21:30
Тухель оставил Лукаку в запасе на матч с «Лиллем»
Тухель оставил Лукаку в запасе на матч с «Лиллем»
Лига чемпионов UEFA
21:28
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
21:24
Зинченко: «Моя страна принадлежит украинцам, никто никогда не сможет ее присвоить»
Зинченко: «Моя страна принадлежит украинцам, никто никогда не сможет ее присвоить»
Украинские легионеры
21:20
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Вильярреал» – «Ювентус». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
23 февраля 18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
23 февраля 19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
23 февраля 22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45