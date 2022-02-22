Маркевич: «Путин никогда в жизни не рискнет нападать на Украину»

Остап Маркевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об очередном акте российской агрессии против Украины.

– Лично я не боюсь. Большинство уже привыкло к постоянной угрозе. Не исключаю, что у кого-то такой страх есть. Думаю, основная масса людей уже научилась жить с постоянной тревогой.

– Вы общаетесь на эту тему с командой, что они говорят?

– Конечно, общаемся. Они все переживают. У многих есть родственники на оккупированной территории. Проанализировав всю ситуацию, я уверен, что большой войны не будет.

– Думаете, Путин не рискнет нападать?

– Никогда в жизни не рискнет, потому что это будет стоить очень многих жизней, как с нашей стороны, так и с их. Никто на это не пойдет.

– Сейчас армия у нас уже намного сильнее, чем в то время, когда Россия аннексировала Крым.

– Да даже с той армией России было бы сложно. Я не верю и не хочу в это верить, что мы будем убивать друг друга.

– Руководство клуба ничего вам не говорило по этому поводу? Планы в команды не поменялись?

– Нет. 24 февраля мы вылетаем в Одессу, проводим игру с «Черноморцем» и возвращаемся домой в Мариуполь.

– Вы довольны, как зимой Мариуполь поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?

– Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.