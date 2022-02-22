Маркевич: «Путин никогда в жизни не рискнет нападать на Украину»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об очередном акте российской агрессии против Украины.
– Не боитесь возвращаться в Мариуполь, учитывая, что это прифронтовой город?
– Лично я не боюсь. Большинство уже привыкло к постоянной угрозе. Не исключаю, что у кого-то такой страх есть. Думаю, основная масса людей уже научилась жить с постоянной тревогой.
– Вы общаетесь на эту тему с командой, что они говорят?
– Конечно, общаемся. Они все переживают. У многих есть родственники на оккупированной территории. Проанализировав всю ситуацию, я уверен, что большой войны не будет.
– Думаете, Путин не рискнет нападать?
– Никогда в жизни не рискнет, потому что это будет стоить очень многих жизней, как с нашей стороны, так и с их. Никто на это не пойдет.
– Сейчас армия у нас уже намного сильнее, чем в то время, когда Россия аннексировала Крым.
– Да даже с той армией России было бы сложно. Я не верю и не хочу в это верить, что мы будем убивать друг друга.
– Руководство клуба ничего вам не говорило по этому поводу? Планы в команды не поменялись?
– Нет. 24 февраля мы вылетаем в Одессу, проводим игру с «Черноморцем» и возвращаемся домой в Мариуполь.
– Вы довольны, как зимой Мариуполь поработал на трансферном рынке или ожидали более серьезного усиления?
– Конечно, хотели еще усилиться, но мы продолжаем работу в этом направлении. Многие футболисты отказываются к нам ехать из-за страха войны.
Ранее сообщалось о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской агрессии на территории Украины – признания Л/ДНР.
Комментарии 3