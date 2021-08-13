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Маркевич: «Рапид» – команда по зубам «Заре». Ничего там такого у них нет»

Экс-тренер – о перспективах луганчан в еврокубках
Футбол Лига Европы UEFA
12:35
Маркевич: «Рапид» – команда по зубам «Заре». Ничего там такого у них нет»
Фото: УАФ

Бывший тренер Мирон Маркевич оценил шансы украинских команд в квалификации еврокубков.

«Ворскла» и «Колос» уже проиграли квалификацию еврокубков. Этого стоит ожидать и от «Шахтера» с «Зарей»? Разница только в том, что если дончане не пройдут «Монако», а луганчане «Рапид» то не вылетят вообще, а сыграют в группе менее статусных турниров – ЛЕ и ЛК соответственно.

«У нас только «Шахтер» и «Динамо». Будем надеяться и на «Зарю». «Рапид» – команда по зубам, ничего там такого у них нет. Луганский клуб должен проходить. Хочется, чтобы так было, потому что коэффициент Украины падает с каждым годом. Это плохо».

Так, может, это и к лучшему? В ЛЕ и ЛК «Шахтер» и «Заря» могут пройти дальше и, соответственно, заработать больше очков для Украины.

«Посмотрим, как оно будет. Но такие команды, как «Шахтер» Караганда, надо обыгрывать. Это уже второй вопрос».

«Рапид» сыграет с «Зарей» 19 и 26 августа.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Заря Мирон Маркевич

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