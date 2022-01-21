Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»

Также специалист пожаловался на судейские ошибки

Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал клубной пресс-службе о том, какие метаморфозы произойдут с командой во второй части сезоне.

«Всегда смена года это предел для того, чтобы провести анализ, определить ошибки и попытаться их исправить. Также это хороший повод, чтобы перейти на другой лад. Если учитывать нашу ситуацию, то это, конечно, возможность сделать для себя отчет и наметить будущие цели. Я считаю, что этот отчет мы сделали теперь будем пытаться исправить ситуацию».

Игра есть. Что нужно, чтобы был и результат?

«Каждый должен сделать анализ и понять, что он может сделать, чтобы стать лучше, чтобы наладить свою игру. Это касается каждого игрока. Конечно, еще судейство должно быть справедливым – очень много было ошибок в пользу наших соперников. Я думаю, что все будет хорошо».

Какие изменения состава произойдут в вашей команде?

«Пока процесс комплектования продолжается. Возможно, состав пополнят еще некоторые наши бывшие футболисты, которые неплохо зарекомендовали себя раньше. Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры еще идут. Когда мы придем к соглашению, то сразу об этом сообщим».

Андрей Кулаков восстановился после травмы?

«Да, очень досадная травма. Он набрал довольно хороший ритм и игра ему удавалась, даже был среди лидеров бомбардирской гонки, но так случилось. Для нас это была очень большая потеря. Надеюсь, что все позади, и он будет забивать еще больше».

После первого круга чемпионата «Мариуполь» занимает последнюю строчку в таблице, набрав лишь 8 очков и только дважды одержав победу за 18 матчей.

Напомним, «Заря» подпишет капитана «Мариуполя».