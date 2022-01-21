Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»

Также специалист пожаловался на судейские ошибки
Футбол Украинская Премьер-лига
12:24
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал клубной пресс-службе о том, какие метаморфозы произойдут с командой во второй части сезоне.

«Всегда смена года это предел для того, чтобы провести анализ, определить ошибки и попытаться их исправить. Также это хороший повод, чтобы перейти на другой лад.

Если учитывать нашу ситуацию, то это, конечно, возможность сделать для себя отчет и наметить будущие цели. Я считаю, что этот отчет мы сделали теперь будем пытаться исправить ситуацию».

Игра есть. Что нужно, чтобы был и результат?

«Каждый должен сделать анализ и понять, что он может сделать, чтобы стать лучше, чтобы наладить свою игру. Это касается каждого игрока.

Конечно, еще судейство должно быть справедливым – очень много было ошибок в пользу наших соперников. Я думаю, что все будет хорошо».

Какие изменения состава произойдут в вашей команде?

«Пока процесс комплектования продолжается. Возможно, состав пополнят еще некоторые наши бывшие футболисты, которые неплохо зарекомендовали себя раньше.

Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры еще идут. Когда мы придем к соглашению, то сразу об этом сообщим».

Андрей Кулаков восстановился после травмы?

«Да, очень досадная травма. Он набрал довольно хороший ритм и игра ему удавалась, даже был среди лидеров бомбардирской гонки, но так случилось. Для нас это была очень большая потеря. Надеюсь, что все позади, и он будет забивать еще больше».

После первого круга чемпионата «Мариуполь» занимает последнюю строчку в таблице, набрав лишь 8 очков и только дважды одержав победу за 18 матчей.

Напомним, «Заря» подпишет капитана «Мариуполя».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мариуполь Мирон Маркевич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
Футбол Украинская Премьер-лига
19 января 16:22
Маркевич не видит смысла в частых арендах форварда «Динамо»
Маркевич не видит смысла в частых арендах форварда «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 14:06
«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»
«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 января 18:54
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 19:49
Защитник «Мариуполя» Чоботенко перейдет в «Днепр-1»
Защитник «Мариуполя» Чоботенко перейдет в «Днепр-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 января 19:50
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Футбол Сборная Украины
05 января 15:42

Новости: Футбол

Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Лига 1 (Франция)
13:39
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:33
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
Премьер-Лига (Англия)
13:22
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Премьер-Лига (Англия)
13:08
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Украинская Премьер-лига
12:45
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Лига чемпионов UEFA
12:44
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Украинская Премьер-лига
12:24
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
В Европе
12:22
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Примерa (Испания)
12:11
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:40
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45