Маркевич рассказал, получил ли приглашение в «Металлист» после разговора с Красниковым

Мирон Миркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал о том, за какие места боролся бы лидер Первой лиги в УПЛ и приглашали ли его вернуться в харьковский клуб.

Для меня настоящий тот «Металлист», что играет сейчас в Первой лиге. Там работают мои друзья. Но я уважаю и тех людей, которые создали «Металлист 1925», потому что тогда ничего не было в Харькове. Они вывели команду в УПЛ, поэтому с уважением отношусь к ним.

На какие места «Металлист» с этим составом претендовал бы в УПЛ? Думаю, они уже сейчас претендуют на первую пятерку.