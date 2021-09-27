Маркевич: «Не думаю, что «Шахтер» проиграет «Интеру», а вот «Динамо» с «Баварией» будет сложно»
Маркевич рассказал, получил ли приглашение в «Металлист» после разговора с Красниковым
Также специалист предположил, за какое место боролся бы лидер Первой лиги в элите
27 сентября 16:02
Мирон Миркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал о том, за какие места боролся бы лидер Первой лиги в УПЛ и приглашали ли его вернуться в харьковский клуб.
Недавно общался с Красниковым. Да и с Ярославским время от времени на связи. Мы остались хорошими друзьями, но предложений вернуться в «Металлист» мне не поступало. Лучшие годы были проведены в Харькове. Я желаю клубу только успехов.
Для меня настоящий тот «Металлист», что играет сейчас в Первой лиге. Там работают мои друзья. Но я уважаю и тех людей, которые создали «Металлист 1925», потому что тогда ничего не было в Харькове. Они вывели команду в УПЛ, поэтому с уважением отношусь к ним.
На какие места «Металлист» с этим составом претендовал бы в УПЛ? Думаю, они уже сейчас претендуют на первую пятерку.
Маркевич также поделился ожиданиями от выступлений «Динамо» и «Шахтера» в ближайших матчах Лиги чемпионов.
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