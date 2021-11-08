Маркевич рассказал, с чем придется столкнуться Шевченко при работе с клубом

Шевченко и Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич предположил, с чем может столкнуться Андрей Шевченко при работе с «Дженоа».

Шевченко нужно быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат каждую неделю. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной каждодневной реакции на происходящее в «Дженоа» будет очень много зависеть.

Согласен, у Шевченко есть определенные преимущества, как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в «Mилане», как футболист, но в «Дженоа» у него не будет времени на раскачку, а сразу станут требовать результат.

Кстати, узнал из СMИ, что у Шевченко якобы есть договоренность с руководством «Дженоа», что даже в случае вылета из Серии А он останется у руля. В такое верится с трудом.

Когда я возглавлял «Металлист», то нам приходилось играть в Генуе только с другой командой – «Сампдорией» и я знаю, какие там требовательные болельщики. Для них главное – результат, а если побед не будет, то обструкции тренеру не избежать. И не имеет значения ты – Шевченко, или – Жозе Mоуриньо. Впрочем, Шевченко для того и приглашали в «Дженоа», чтобы он спас ее от неприятностей.

Я желаю ему успехов. В свое время он завоевал признание в Италии, как футболист. А теперь у него появился шанс заявить о себе и на тренерском поприще.