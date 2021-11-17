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Маркевич: «Ребята разбазарили немало очков в поединках с оппонентами классом пониже»

«Сине-желтые» несколько раз упускали победу на ровном месте
Футбол Сборная Украины
13:49
Маркевич: «Ребята разбазарили немало очков в поединках с оппонентами классом пониже»
Мирон Мареквич / фото - Eurosport

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

«Наша сборная в итоге заняла «свое» второе место в группе, которое ей эксперты и отдавали перед началом отборочного цикла, хотя и в непростой борьбе. И в этом ребята виноваты сами, разбазарив немало очков в поединках с оппонентами классом пониже.

Пользуясь случаем нужно отдать должное сборной Франции, которая выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче над нашим конкурентом-финнами, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы.

Что дальше? Прежде всего, необходимо все проанализировать, учесть каждую мелочь, поскольку в следующем раунде нам, скорее всего, не удастся избежать встречи с кем-то из топов. Пока же меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно потрудиться».

Украинцы 6 раз в отборе сыграли вничью и одержали лишь две победы. Малое количество набранных очков подвергло «сине-желтых» риску попасть в стыковых матчах на одну из сильнейших сборных мира.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Мирон Маркевич

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