Маркевич: «Ребята разбазарили немало очков в поединках с оппонентами классом пониже»

Мирон Мареквич / фото - Eurosport

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

Пользуясь случаем нужно отдать должное сборной Франции, которая выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче над нашим конкурентом-финнами, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы.

Что дальше? Прежде всего, необходимо все проанализировать, учесть каждую мелочь, поскольку в следующем раунде нам, скорее всего, не удастся избежать встречи с кем-то из топов. Пока же меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно потрудиться».