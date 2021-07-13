Маркевич: «Результат сборной Украины на Евро – положительный. Но по игре есть вопросы»

Команда Шевченко дошла до четвертьфинала турнира

Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Как оцените выступление команды Андрея Шевченко на Евро?

— Если отталкиваться непосредственно от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы.

Если говорить про игру, то вопросы есть. Был хороший второй тайм с Нидерландами, первый тайм с Северной Македонией.

С Австрией сыграли откровенно плохо, но реабилитировались в матче со Швецией. А вот матч против Англии отметить со знаком плюс нельзя.

— Почему, на ваш взгляд, получились такие качели в действиях сборной?

— Думаю, из-за короткой скамейки запасных. У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме.

Ярмоленко выступил неплохо. Малиновскому не дала травма показать свой максимум, а Зинченко где-то не хватило из-за тяжелого сезона в «Манчестер Сити». Хотя в игре со Швецией он показал себя во всей красе.

Яремчук вроде выглядел неплохо, но считаю, что мог сыграть и лучше.

В обороне у нас проблемы, особенно в игре на втором этаже. Много пропускаем со стандартных положений.

— Можно было выступить лучше или это был пик?

— Считаю, что можно было и лучше. Но снова – если бы у тренерского штаба не было кадровых проблем и все футболисты были бы в оптимальной форме.

— Если команда переписала историю, то заслуживает на похвалу?

— Безусловно. Этот результат, вне всяких сомнений, можно занести в актив нашей команде.



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