Маркевич: «Результат сборной Украины на Евро – положительный. Но по игре есть вопросы»
Украинский тренер Мирон Маркевич оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— Как оцените выступление команды Андрея Шевченко на Евро?
— Если отталкиваться непосредственно от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы.
Если говорить про игру, то вопросы есть. Был хороший второй тайм с Нидерландами, первый тайм с Северной Македонией.
С Австрией сыграли откровенно плохо, но реабилитировались в матче со Швецией. А вот матч против Англии отметить со знаком плюс нельзя.
— Почему, на ваш взгляд, получились такие качели в действиях сборной?
— Думаю, из-за короткой скамейки запасных. У нас есть футболисты, без которых мы не можем обойтись, и все зависит от того, в какой они форме.
Ярмоленко выступил неплохо. Малиновскому не дала травма показать свой максимум, а Зинченко где-то не хватило из-за тяжелого сезона в «Манчестер Сити». Хотя в игре со Швецией он показал себя во всей красе.
Яремчук вроде выглядел неплохо, но считаю, что мог сыграть и лучше.
В обороне у нас проблемы, особенно в игре на втором этаже. Много пропускаем со стандартных положений.
— Можно было выступить лучше или это был пик?
— Считаю, что можно было и лучше. Но снова – если бы у тренерского штаба не было кадровых проблем и все футболисты были бы в оптимальной форме.
— Если команда переписала историю, то заслуживает на похвалу?
— Безусловно. Этот результат, вне всяких сомнений, можно занести в актив нашей команде.
Вашему вниманию топ-5 самых ярких матчей Евро-2020.
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