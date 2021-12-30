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Маркевич: «Сборная Украины не может похвастаться глубиной состава»

Тренер высказался о кадровом ресурсе национальной команды
Футбол Сборная Украины
16:58
Маркевич: «Сборная Украины не может похвастаться глубиной состава»
Мирон Маркевич / Фото: УНИАН

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о кадровом ресурсе сборной Украины.

— На Ваш взгляд, сильно изменился стиль игры сборной Украины после появления у ее руля Александра Петракова?

— Нет, да и по-другому не могло быть. Ведь после ухода Андрея Шевченко его преемник Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, ибо пока что наша сборная не может похвастаться глубиной состава. Более того, наши ребята под руководством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол. Однако этому есть объяснение: турнирное положение заставляло минимизировать риск, ибо на финишной прямой отборочного цикла каждый матч был, как финальный.

И я рад, что второе место в группе, хотя и со скрипом, но было завоевано. Ведь я еще до старта говорил, что мы уступим лишь французам. Однако из-за ничейного синдрома украинцы сильно осложнили себе жизнь и пришлось приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное.


Ранее Маркевич оценил жеребьевку для сборной Украины в стыковых матчах ЧМ-2022.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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