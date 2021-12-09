Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал конфликт между форвардом «Миная» Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.
«В любом случае, кто бы не был прав, а кто виноват, футболисту не стоило переходить на угрозы. Футбол – это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты «Миная» и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но в любом случае надо держать себя в руках. Каждый должен заниматься своим делом. Но у Жени сейчас получается все наоборот.
Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чем другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное – то таке, тебе не нужно.
Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него на закате карьеры получится добиться своей цели»
Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.
Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе
Уже известно, что журналист уже подал заявление в полицию на Селезнева.
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