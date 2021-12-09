Маркевич: «Селезневу нужно взять себя в руки и сосредоточиться на футболе»

Мирон Маркевич / Фото: УНИАН

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал конфликт между форвардом «Миная» Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чем другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное – то таке, тебе не нужно.

Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него на закате карьеры получится добиться своей цели»