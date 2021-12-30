Маркевич: «Шотландия – хороший вариант для Украины»

Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о жребии для сборной Украины в стыковых матчах ЧМ-2022.

— Могло быть и хуже, ведь мы могли попасть на топ-сборные – Италию или Португалию. Шотландия – хороший вариант, главное обойтись без шапкозакидательского настроения. Важно подойти к сражению в конце марта в Глазго во всеоружии, все же, не будем забывать, что в Украине сезон возобновится в конце февраля, а поскольку большинство сборников играют дома, то они будут находиться еще не в лучших кондициях. В том, что наши ребята помастеровитее шотландцев я не сомневаюсь, а уже потом будем думать о противостоянии с победителем другой пары: Уэльс – Австрия.