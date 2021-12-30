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Маркевич: «Шотландия – хороший вариант для Украины»

Опытный тренер высказался о жребии для национальной команды
Футбол Сборная Украины
15:59
Маркевич: «Шотландия – хороший вариант для Украины»
Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о жребии для сборной Украины в стыковых матчах ЧМ-2022.

— Вы считаете, что Украине повезло со жребием в раунде плей-офф?

— Могло быть и хуже, ведь мы могли попасть на топ-сборные – Италию или Португалию. Шотландия – хороший вариант, главное обойтись без шапкозакидательского настроения. Важно подойти к сражению в конце марта в Глазго во всеоружии, все же, не будем забывать, что в Украине сезон возобновится в конце февраля, а поскольку большинство сборников играют дома, то они будут находиться еще не в лучших кондициях. В том, что наши ребята помастеровитее шотландцев я не сомневаюсь, а уже потом будем думать о противостоянии с победителем другой пары: Уэльс – Австрия.


Напомним, сборная Украины выходит на победителя пары Уэльс – Австрия, если пройдет Шотландию.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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