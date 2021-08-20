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Маркевич: «Ситуация в «Мариуполе» сложная и из нее нужно выходить»

Тренер прокомментировал старт азовцев в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Маркевич: «Ситуация в «Мариуполе» сложная и из нее нужно выходить»
Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал пресс-службе клуба старт азовцев в УПЛ.

Какой сейчас психологический фон в команде после поражения от «Черноморца»?

«На данный момент уже лучше, но мы понимаем, что нужно будет настроить наши датчики на позитив и борьбу. В жизни всякое бывает, и нужно держать удар».

Будет бой?

«Конечно, будем стараться сделать выводы, какие изменения. Другого быть не может, потому что ситуация сложная, из нее нужно выходить».

В прошлом матче было много кадровых проблем. Как обстоят дела сейчас?

«Проблемы как были, так и остались. Это не позволяет нам проявить свои лучшие качества. Середина поля выпала. В последнем матче «сломался» Очеретько, а Мишнев играл на уколах, до этого он вообще не тренировался две недели. Чех не готов. А это наши основные игроки, которые определяют лицо команды. Их заменяют совсем молодые ребята, которые еще нестабильны. Это нормальное явление, но обычно без основных игроков сложно».

«Мариуполь» набрал одно очко после четырех туров.

Андрей Усмонов
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Остап Маркевич Мариуполь

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