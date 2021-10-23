«Верес» нанес «Мариуполю» десятое поражение в сезоне
Маркевич: «Сложно требовать от молодых игроков результат»
Тренер – о поражении «Вересу»
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Вереса» (0:2) в 12-м туре УПЛ.
«Не хватает голов. Шансы свои нужно реализовывать, а также надежнее играть в обороне. Сложно на что-то рассчитывать, когда соперник имеет два момента и дважды забивает. Но все эти рассуждения ведут к одному - это опыт, его отсутствие. Учимся на своих ошибках. Мы нормально физически себя показали и демонстрировали хороший футбол. Был и фактор невезения и в этом матче, и в прошлом туре.
Чуть лучше смотрелись, но проиграли. Что сказать. Если не считать результат, то игра у нас есть. Ребята прибавляют, и это видно.
Меня критикуют за то, что я говорю об этом, но сложно требовать от молодых игроков результат. Игроков нельзя обвинять».
«Мариуполь» потерпел 10-е поражение в сезоне.
Команда идет последней в таблице УПЛ.
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