Маркевич: «Сложно требовать от молодых игроков результат»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Вереса» (0:2) в 12-м туре УПЛ.

Чуть лучше смотрелись, но проиграли. Что сказать. Если не считать результат, то игра у нас есть. Ребята прибавляют, и это видно.

Меня критикуют за то, что я говорю об этом, но сложно требовать от молодых игроков результат. Игроков нельзя обвинять».