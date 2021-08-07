Маркевич сообщил, что ему и не предлагали возглавить сборную Украины

Опытному специалисту сразу сообщили, что главным тренером «сине-желтых» станет Ребров

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич сообщил о том, что не получал предложения возглавить национальную сборную страны.

Действительно, 6 августа у меня состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Однако в ходе беседы никаких предложений стать у руля главной команды страны, не поступало. Да их и не могло быть, поскольку Андрей Васильевич мне сразу сообщил, что новым главным тренером сборной будет Сергей Ребров. Поэтому информация, появившаяся в СМИ, что мы с Павелко о чем-то не договорились, чья-то выдумка.

Ранее Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва в сборную и рассказал, что покинет свою должность в УАФ.