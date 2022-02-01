Официально. Супряга стал игроком «Сампдории»
Маркевич: «Супряга правильно сделал, что переехал в Италию. Ему только нужно изменить характер»
Форвард «Динамо» стал игроком «Сампдории»
01 февраля 12:47
Мирон Маркевич / Фото: ФК Рух
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о трансфере форварда «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию».
- Владислав правильно сделал. Я бы очень хотел, чтобы в Италии у него получилось. Влад хороший нападающий. Он воспитанник «Днепра». Я приходил на их игры, когда он был еще пацаном. Супряга мне еще тогда понравился, у него хорошая скорость и голевое чутье. У власти есть все данные, чтобы стать хорошим нападающим, пусть только изменит свой характер. Думаю, в Италии ему помогут с этим. Ему нужно добавить немного спортивной злости и все будет в порядке.
- Почему у него не получилось в «Динамо», где Супряга не мог забить больше года?
- Мне сложно сказать. В «Днепре-1» у него получалось, когда его отдавали в аренду. Возможно, «Динамо» – не его команда.
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