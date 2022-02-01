Маркевич: «Супряга правильно сделал, что переехал в Италию. Ему только нужно изменить характер»

Мирон Маркевич / Фото: ФК Рух

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о трансфере форварда «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдорию».

- Почему у него не получилось в «Динамо», где Супряга не мог забить больше года?

- Мне сложно сказать. В «Днепре-1» у него получалось, когда его отдавали в аренду. Возможно, «Динамо» – не его команда.