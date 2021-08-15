Маркевич точно не возглавит сборную Украины

Специалист уже не возглавит национальную команду

Мирон Маркевич / фото - FootBoom

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о ситуации с Мироном Маркевичем и поиском нового тренера для национальной команды:

«Мирон Богданович стреляный воробей. Но он уже отказался. О нем уже не стоит говорить. Маркевич обиделся, что не вели с ним переговоры, не было даже предложения. Наверное, он правильно сделал, что ушел в этой ситуации».

Маркевич заявил, что покидает свой пост в УАФ, потому что хочет возобновить тренерскую карьеру.

Ранее сообщалось, что если Сергей Ребров не сможет разорвать контракт с «Аль-Айном», то сборную возглавит тандем из Олега Блохина и Алексея Михайличенко.

Напомним, сборная Украины останется без поддержки в матче с Казахстаном.