Маркевич: «Украина должна победить Швецию»

Соперник явно не такой сложный, как Италия

Мирон Маркевич / фото - FootBoom

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы национальной команды в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции:

«Я надеюсь, что лучшие матчи еще впереди. Были 30 хороших минут в матче с Нидерландами и первый тайм с Северной Македонией, но невыразительная встреча с Австрией. Но в футболе есть такое понятие как фарт, вот нам и подфартило. Теперь ребята должны понять, что надо выходить и обыгрывать Швецию».

Швеция – проходной соперник?

«А почему нет? Сборная Украины должна победить».

В случае прохода в четвертьфинал сыграем против Англии или Германии. Есть шансы с этими командами?

«Надо выходить и играть против любой команды».

После Австрии многие критиковали Андрея Шевченко и футболистов. А теперь, получается, зря?

«Не надо никого критиковать. Надо, чтобы футболисты настроились на матч со Швецией. Сейчас это матч №1 для сборной Украины».

Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.

Напомним, экс-тренер киевского «Динамо» считает, что у Украины хорошие шансы на выход в 1/4.