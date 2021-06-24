Маркевич: «Украина должна победить Швецию»
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил шансы национальной команды в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции:
«Я надеюсь, что лучшие матчи еще впереди. Были 30 хороших минут в матче с Нидерландами и первый тайм с Северной Македонией, но невыразительная встреча с Австрией.
Но в футболе есть такое понятие как фарт, вот нам и подфартило. Теперь ребята должны понять, что надо выходить и обыгрывать Швецию».
Швеция – проходной соперник?
«А почему нет? Сборная Украины должна победить».
В случае прохода в четвертьфинал сыграем против Англии или Германии. Есть шансы с этими командами?
«Надо выходить и играть против любой команды».
После Австрии многие критиковали Андрея Шевченко и футболистов. А теперь, получается, зря?
«Не надо никого критиковать. Надо, чтобы футболисты настроились на матч со Швецией. Сейчас это матч №1 для сборной Украины».
Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.
Напомним, экс-тренер киевского «Динамо» считает, что у Украины хорошие шансы на выход в 1/4.