Маркевич: «Мне футбол «Шахтера» при Де Дзерби не нравится, он сонный»
Маркевич: «Украинский футбол не сможет быть успешным без олигархов»
Тренер считает, что должны быть те, кто вкладывают деньги
Мирон Маркевич / Фото: Twitter
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о влиянии олигархов на украинский футбол.
— Как Вы считаете, украинский клубный футбол может добиваться успехов без олигархов?
— Думаю, что нет. Это люди, которые должны вкладывать деньги в футбол, по крайней мере, как это делает «Шахтер». Хотелось бы и «Динамо» видеть посильнее.
Ранее Маркевич заявил, что ему не нравится футбол «Шахтера».
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