Маркевич: «В «Мариуполь» я пригласил бы Буяльского»

Остап Маркевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в эфире шоу «Профутбол» назвал игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде.

– Не хочу никого обижать. Из украинцев мне сразу приходит на мысль Буяльский. Это очень серьезный футболист, который живет правильно, идет правильным путем, говорит правильные вещи. С него можно брать пример.

Таким же поведением он отличается на поле. Это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал. В «Динамо» есть еще достойные украинские парни. Но Виталий мне очень нравится.

В «Шахтере» есть Степаненко. Он тоже пример для всех. Действительно хороший футболист.

Очень нравится Тотовицкий. Он должен был бы попасть хотя бы в расширенный список сборной. Возможно, нужно прибавить в защите. Уверен, тогда он будет в сборной.

Кочергин очень хороший футболист. Их много. Среди украинцев есть много ребят, у которых есть талант, физические и технические возможности. Но ментальность – идти до конца. Если они ее поймут, хороших футболистов будет намного больше