Маркевич: «В «Мариуполь» я пригласил бы Буяльского»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в эфире шоу «Профутбол» назвал игроков, которых он хотел бы видеть в своей команде.
- Кого бы пригласили в «Мариуполь» из УПЛ, если бы любой из них согласился? Назовите топ-3.
– Не хочу никого обижать. Из украинцев мне сразу приходит на мысль Буяльский. Это очень серьезный футболист, который живет правильно, идет правильным путем, говорит правильные вещи. С него можно брать пример.
Таким же поведением он отличается на поле. Это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал. В «Динамо» есть еще достойные украинские парни. Но Виталий мне очень нравится.
В «Шахтере» есть Степаненко. Он тоже пример для всех. Действительно хороший футболист.
Очень нравится Тотовицкий. Он должен был бы попасть хотя бы в расширенный список сборной. Возможно, нужно прибавить в защите. Уверен, тогда он будет в сборной.
Кочергин очень хороший футболист. Их много. Среди украинцев есть много ребят, у которых есть талант, физические и технические возможности. Но ментальность – идти до конца. Если они ее поймут, хороших футболистов будет намного больше
Отметим, после 5-ти туров УПЛ «Мариуполь» имеет лишь 1 очко в УПЛ и занимает последнее место.
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