Маркевич: «В первом тайме сборная Украины произвела сильное впечатление, а дальше была игра по счету»

Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против национальной команды Финляндии (2:1):



После перерыва действовали уже больше по счету, главное было минимизировать количество ошибок и довести дело до победы. Это удалось сделать, с чем я ребят поздравляю. Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче – с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол.

Важно, что этот поединок пройдет во Львове, где наша сборная всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков — 12 игрока.