Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Финляндией оставил двоякое впечатление»
Маркевич: «В первом тайме сборная Украины произвела сильное впечатление, а дальше была игра по счету»
Известный тренер считает, что с Боснией и Герцеговиной нужно сыграть качественней
10 октября 13:32
Мирон Маркевич / Фото: УАФ
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против национальной команды Финляндии (2:1):
Уже было известно о победе боснийцев над Казахстаном и поэтому наших ребят в Хельсинки устраивала только победа. Вот почему, как говорят, красота футбола отошла на второй план. Чувствовалось, что украинская сборная настроена решительно, прибавил уверенности и быстрый гол. В первом тайме подопечные Александра Петракова произвели сильное впечатление, оплошали разве что в эпизоде с пропущенным голом.
После перерыва действовали уже больше по счету, главное было минимизировать количество ошибок и довести дело до победы. Это удалось сделать, с чем я ребят поздравляю. Однако, чтобы добиться положительного результата в следующем матче – с балканцами, нужно будет продемонстрировать более качественный футбол.
Важно, что этот поединок пройдет во Львове, где наша сборная всегда обеспечена мощной поддержкой болельщиков — 12 игрока.
Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.
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