Маркевич: «В украинском футболе появились деньги, другие клубы имеют больше возможностей для усиления»

Остап Маркевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался о возможных новичках команды.

Сложно нам приглашать и украинцев. В украинском футболе появились деньги, и другие клубы имеют больше возможностей для усиления. Исходим из того, что есть. Нам постоянно предлагают каких-то футболистов, и мы их оцениваем. Пока что у нас нет на просмотре никого. Думаю, что в будущем все же появятся исполнители».