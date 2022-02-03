«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом
Маркевич: «В украинском футболе появились деньги, другие клубы имеют больше возможностей для усиления»
Тренер «Мариуполя» пожаловался на непростую финансовую ситуацию
Остап Маркевич / Фото: Twitter
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался о возможных новичках команды.
«Очеретько, Драмбаев и Быков не тренируются, так как у них повреждения. Очеретько, скорее всего, полетит в Киев, чтобы пройти хорошее обследование. Драмбаев и Быков вскоре приступят к занятиям в общей группе. С новичками пока сложно, потому что нужно очень серьезно их просматривать. По видео невозможно хорошо проанализировать, насколько это качественный футболист. Это можно понять либо в тренировочном процессе, либо при продолжительном наблюдении за игроком.
Сложно нам приглашать и украинцев. В украинском футболе появились деньги, и другие клубы имеют больше возможностей для усиления. Исходим из того, что есть. Нам постоянно предлагают каких-то футболистов, и мы их оцениваем. Пока что у нас нет на просмотре никого. Думаю, что в будущем все же появятся исполнители».
В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» идет последним.
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