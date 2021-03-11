Маркевич: «Вильярреал» входит в топ-5 чемпионата Испании, но шансы у «Динамо» есть»

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился мнением о шансах «Динамо» в матчах против «Вильярреала».

Остап Миронович, испанский «Вильярреал» можно считать фаворитом в 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо»?

«Не хотел бы рассуждать, кто больше фаворит этого противостояния. Футбол с каждым годом выравнивается, и как показывает практика, не всегда фавориты побеждают. Тот, кто правильно настроиться, кто лучше изучит соперника, и с каким багажом подойдет к матчам, тот в итоге и отпразднует общий успех. Что касается «Вильярреала», то, на мой взгляд, эта команда входит в ТОП-5 чемпионата Испании. Не так давно она пригласила нескольких игроков высочайшего уровня. В «Вильярреал» пришел капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, Франсис Коклен имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. Кроме того, раскрылись нападающие «Вильярреала», хорошо играют сейчас, забивают. Также в составе соперника «Динамо» есть игроки сборной Испании. В обороне тоже есть исполнители, которые умеют начинать организовывать атаки. Отмечу в этом защитника Пау Торреса, нравится полузащитник Самуэль Чуквуэзе».

Будет ли «Вильярреал» делать ставку на Лигу Европы или для испанцев Примера важнее?

«Думаю, многое будет зависеть от того, какой состав выберет на игру в Киеве Унаи Эмери. Он может сделать микс, доверить место на поле в первой игре молодым, среди них Фернандо Ниньо, Алекса Баэна, Йереми Пиньо. Поскольку в чемпионате у «Вильярреала» были в последних играх неудачи, тренер на Лигу Европы может немного изменить состав, но молодые игроки тоже захотят проявить себя. В этом и шанс для «Динамо», в составе которого тоже достаточно молодежи. Считаю, что шансы у «Динамо» есть на суммарный проход «Вильярреала».

Какая линия самая сильная у «Вильярреала»?

«На мой взгляд, это атака. Этой линии надо уделить особое внимание. Отмечу Пако Алькасера, Жерара Морено, Самуэль Чуквуэзе».

Что можно сказать о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери?

«Конечно, он топ-тренер и я был у него на стажировке. Он относится к числу тех специалистов, которые досконально изучают соперника, знают все его сильные и слабые стороны. Поэтому было бы хорошо, если «Динамо» удастся сделать какой-нибудь сюрприз для «Вильярреала».

В этом противостоянии все решится в ответном матче в Испании?

«Не знаю, какой будет стратегия у тренеров. Думаю, наставники «Динамо» и без меня в этом хорошо разберутся. Самое главное, чтобы команда верила в свои силы. Сейчас уровень футбола в Европе более-менее ровный. Надо не играть на отбой, а верить в свои силы и шансы будут. Хочется, чтобы «Динамо» прошло в итоге дальше».

Начало матча – в 19:55.