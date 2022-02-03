Маркевич: «Времени на раскачку у Супряги и Сикана нет»

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Бывший тренер Мирон Маркевич оценил переходы нападающих Владислава Супряги и Даниила Сикана в европейские команды.

Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что «Сампдория» и «Ганза» не случайно остановили свой выбор именно на них.

Повторяю, потенциал у ребят - огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что «Сампдория» и «Ганза» находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.

Также необходимо помнить ,что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2, это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением».