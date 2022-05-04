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Маркевич вважає, що вперше з 2004 року «Шахтар» має очолити український спеціаліст

Також спеціаліст заявив, що триматися за легіонерів не потрібно
Футбол Украинская Премьер-лига
18:25
Маркевич вважає, що вперше з 2004 року «Шахтар» має очолити український спеціаліст
Фото: football24.ua

Завдяки перемозі «Ліверпуля» в півфіналі Ліги чемпіонів та відстороненні російських клубів «Шахтар» отримав право на участь у найпрестижнішому єврокубку одразу зі стадії групового етапу. Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився своїми думками на рахунок останніх подій у «гірників»:

Звичайно, дуже добре, що представник України, в даному випадку «Шахтар» гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ясно, що десь UEFA пішов на зустрів з огляду на ситуацію, яка в нас зараз. В будь-якому випадку вважаю, що це дуже позитивний для нас момент.

Як в цій ситуації «Шахтарю» краще готуватися до майбутнього турніру – намагатися будь-ячим чином зберегти у складі ленгіонерів чи повністю робити ставку на власну українську молодь, тим більш, що Де Дзербі, скоріш за все, клуб залишить?

Думаю, хай молодь і грає, нічого тут страшного, тим більш в такий час. Навпаки – для хлопців це буде дуже хороший стимул та досвід. Все одно рано чи пізно нам доведеться відроджувати наш футбол. І якщо зараз є можливість, то треба, щоб і збірна наша грала, і клуби в єврокубках.

Який тренер в нинішніх умовах підійшов би «Шахтареві», якщо Де Дзербі залишить клуб – легіонер чи українець?

На мій погляд однозначно другий варіант. Звичайно, все вирішувати президенту клубу, але вважаю, що в нас зараз достатньо хороших, кваліфікованих тренерів, які в таких умовах матимуть хороший стимул довести свою профпридатність. В будь-якому випадку не буде кращого моменту, щоб закласти певний фундамент, на якому відроджуватиметься наш футбол.

Нагадаємо, що за рішенням УПЛ «Шахтар» став першою командою незавершеного через війну чемпіонату, але титул не отримає.

Источник: footboom.com Олег Шумейко-младший
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Мирон Маркевич Шахтер Донецк

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