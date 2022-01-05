Маркевич назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Известный украинский тренер рассказал, в чем форвард «Днепра-1» превосходит партнера по сборной
15:42
Артем Довбык / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, в чем нападающий «Днепра-1» Артем Довбык превосходит своего партнера по сборной Украины Романа Яремчука.
У Довбыка классный удар, чего не хватает Яремчуку. Но Роман лучше действует на втором этаже.
Трудно сказать, пора ли Довбыку в интересах сборной снова попробовать зарубежный хлеб. Не хочу бросать камень в огород нашего чемпионата с его уровнем…
Если есть возможность, нужно уходить, но только в сильный европейский клуб. Менять шило на мыло нет смысла.
Маркевич также вспомнил, за какие качества оставил 18-летнего Довбыка в своей команде.
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