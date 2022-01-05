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Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»

Известный украинский тренер рассказал, в чем форвард «Днепра-1» превосходит партнера по сборной
Футбол Сборная Украины
15:42
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Артем Довбык / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, в чем нападающий «Днепра-1» Артем Довбык превосходит своего партнера по сборной Украины Романа Яремчука.

У Довбыка классный удар, чего не хватает Яремчуку. Но Роман лучше действует на втором этаже.

Трудно сказать, пора ли Довбыку в интересах сборной снова попробовать зарубежный хлеб. Не хочу бросать камень в огород нашего чемпионата с его уровнем…

Если есть возможность, нужно уходить, но только в сильный европейский клуб. Менять шило на мыло нет смысла.

Маркевич также вспомнил, за какие качества оставил 18-летнего Довбыка в своей команде.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич Артем Довбык Роман Яремчук СК Днепр-1

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