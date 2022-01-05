Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»

Артем Довбык / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, в чем нападающий «Днепра-1» Артем Довбык превосходит своего партнера по сборной Украины Романа Яремчука.

Трудно сказать, пора ли Довбыку в интересах сборной снова попробовать зарубежный хлеб. Не хочу бросать камень в огород нашего чемпионата с его уровнем…

Если есть возможность, нужно уходить, но только в сильный европейский клуб. Менять шило на мыло нет смысла.