Маркевич: «Ярославский жил командой. Коломойского видел один или два раза»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился опытом работы в обоих клубах.

Коломойского за весь мой период в «Днепре» я видел один или два раза. Вроде и результат у нас был неплохой, но потом он резко закрыл и закончил проект «Днепр». Ярославский в финансовом плане был солидный – что сказал, то и сделал. А Игорь Валерьевич нас немножко бросил. Но что поделаешь, такова жизнь.

Коломойский понимает футбол. Часто к нам не приезжал, но был в курсе всех дел в команде. Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему он закрыл проект «Днепр». В этом не было смысла.