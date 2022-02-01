Маркевич: «Не верю, что «Днепр-1» приживется в городе. Это искусственный проект»
Маркевич: «Ярославский жил командой. Коломойского видел один или два раза»
Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» сравнил отношение президентов клубов
01 февраля 17:35
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился опытом работы в обоих клубах.
Ярославский жил командой. Постоянно приезжал на тренировки, беседовал с игроками, не только на футбольные темы, но и о жизни. В этом плане мне было легче в «Металлисте». Ну и самое главное – Ярославский вел себя честно и порядочно в денежном плане. В «Металлисте» не было никакой дуриловки. Поэтому ни один футболист не хотел уезжать с Харькова.
Коломойского за весь мой период в «Днепре» я видел один или два раза. Вроде и результат у нас был неплохой, но потом он резко закрыл и закончил проект «Днепр». Ярославский в финансовом плане был солидный – что сказал, то и сделал. А Игорь Валерьевич нас немножко бросил. Но что поделаешь, такова жизнь.
Коломойский понимает футбол. Часто к нам не приезжал, но был в курсе всех дел в команде. Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему он закрыл проект «Днепр». В этом не было смысла.
Маркевич также назвал проект «Днепра-1» – искусственным.