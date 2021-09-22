Маркевич: Задача «Мариуполя» в Кубке – побеждать в каждой игре»

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался о грядущей встрече с «Волынью» в матче 1/16 финала Кубка Украины. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

— Чувствую, что настроение в команде хорошее, боевое. Это не удивительно, поскольку после победы команда почувствовала уверенность, ребята поняли, что могут показывать неплохой футбол и проявлять бойцовские качества.

— Перед кубковой игрой у многих игроков была возможность отдохнуть. Насколько важна для команды эта свежесть?

— Физическая свежесть важна, но самое главное — психологический фактор. Нужна ясность сознания, тогда мозг работает правильно и способен на принятие правильных решений.

— Было много дебютантов в последней игре с «Шахтером». Есть ли какой-то шанс, что мы увидим этих парней в кубковой игре?

— Это очень молодые парни, которые только начинают свой путь. Им нужно время, чтобы участвовать во взрослом футболе. Пока что мы ждем их прогресса.

— Есть ли у клуба какие-то конкретные задачи в Кубке Украины?

— Задача у нас всегда одна — побеждать в каждой игре. Это спортивная цель — стремление к максимуму