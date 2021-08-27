Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Маркевич: «Жребий для украинских команд – хуже не придумаешь»
Клубы узнали своих соперников по Лиге чемпионов
08:47
Фото: УАФ
Бывший тренер Мирон Маркевич поделился мнением о соперниках «Динамо» и «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Если откровенно, то жребий – хуже не придумаешь.
На мой взгляд, «Шахтер» в соперничестве с «Интером» и «Реалом» еще может побороться за одно из двух первых место в группе.
Что касается «Динамо», то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. Все же, надо быть реалистами: «Бавария» и «Барселона» сильнее».
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