Маркевич: «Жребий для украинских команд – хуже не придумаешь»

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Бывший тренер Мирон Маркевич поделился мнением о соперниках «Динамо» и «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов.

На мой взгляд, «Шахтер» в соперничестве с «Интером» и «Реалом» еще может побороться за одно из двух первых место в группе.

Что касается «Динамо», то будет удачей, если киевляне продолжат выступать в Лиге Европы. Все же, надо быть реалистами: «Бавария» и «Барселона» сильнее».