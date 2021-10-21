Маркевича могут уволить из «Мариуполя»

Тренеру дали время на исправление ситуации

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» может остаться без главного тренера.

Руководство клуба поставило ультиматум наставнику Остапу Маркевичу. У него есть два матча на исправление ситуации.

На данный момент азовцы идут 16-м в таблице УПЛ, набрав лишь четыре очка в 11 турах. Клуб уже ищет возможных приемников.

Ими могут стать Роман Санжар или тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра.

Ранее Маркевич-младший призывал клуб купить несколько игроков для усиления.