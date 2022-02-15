Маркос Антонио: «Сало не пробовал. В Украине не могу привыкнуть к холоду»

Полузащитник рассказал, чего боится больше всего

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио рассказал пресс-службе клуба, чего боится больше всего и о жизни в Украине.

Топ-3 вещей, с которыми никак не можешь свыкнуться в Украине.

«Язык, холод».

Сало, допустим, с чесноком.

«Я даже не пробовал».

Ну, борщ с салом ты точно должен попробовать.

«Ой, фу, нет, не люблю такое».

Топ-3 страхов.

«Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня».

Топ-3 случая, когда было стыдно.

«Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно».

В общую группу команды вернулся Манор Соломон.