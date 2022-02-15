«Манчестер Сити» намерен оставить экс-игрока «Шахтера»
Маркос Антонио: «Сало не пробовал. В Украине не могу привыкнуть к холоду»
Полузащитник рассказал, чего боится больше всего
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио рассказал пресс-службе клуба, чего боится больше всего и о жизни в Украине.
Топ-3 вещей, с которыми никак не можешь свыкнуться в Украине.
«Язык, холод».
Сало, допустим, с чесноком.
«Я даже не пробовал».
Ну, борщ с салом ты точно должен попробовать.
«Ой, фу, нет, не люблю такое».
Топ-3 страхов.
«Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня».
Топ-3 случая, когда было стыдно.
«Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно».
В общую группу команды вернулся Манор Соломон.