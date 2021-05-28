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«Маркус опережает меня в мои 23 года». Барак Обама пообщался с Рэшфордом

Нападающий МЮ имел честь поговорить с бывшим президентом США
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:25
«Маркус опережает меня в мои 23 года». Барак Обама пообщался с Рэшфордом
Маркус Рэшфорд / фото - Eurosport

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пообщался с бывшим президентом США Бараком Обамой.

После пресс-конференции, в комментарии порталу BBC, Обама заявил, что Рэшфорд в свои 23 года, опережает его в таком возрасте.

«Многие молодые люди, с которыми я встречаюсь, включая Маркуса, опережают меня в мои 23 года. Они уже что-то меняют и положительно воздействуют на свои сообщества».

Рэшфорд же после разговора отметил, что у них с Обамой много общего.

«Благодаря Обаме я сразу же почувствовал себя непринужденно. Вскоре я понял, насколько схож наш детский опыт: невзгоды, препятствия и прочее.

Я искренне наслаждался каждой минутой общения. Когда президент Обама говорит, тебе хочется лишь слушать».

Напомним, Рэшфорд получает сотни расистских сообщений в соцсетях после поражения в финале ЛЕ.

 

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Маркус Рэшфорд Барак Обама Манчестер Юнайтед

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