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Марлисон: «Не ожидал, что в Украине будет так хорошо»

Страна превосходит ожидания бразильского игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 22:50
Марлисон: «Не ожидал, что в Украине будет так хорошо»
Марлисон / фото - ФК Металлист 1925

Бразильский форвард «Металлиста 1925» Марлисон поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от первых двух месяцев пребывания в Украине:

«Я даже не ожидал, что будет так хорошо. Украина очень красивая, Харьков мне очень нравится. В команде также нет никаких проблем и партнеры приняли меня, как своего».

Уже успел изучить Харьков, где нравится проводить время?

«Да, уже довольно неплохо знаю город, у меня несколько приложений в смартфоне, с помощью которых нет особых проблем в передвижении по городу. Мне понравился сад Шевченко, с Фабиньо ходили обедать в ресторан в центре города».
 

Если сравнить украинский город и бразильский, в чем разница?

«Люди приветливые как в Харькове, так и в Бразилии. Конечно, первое отличие – это климат, в родном городе всегда тепло. А в последние дни в Харькове почувствовал, что такое прохладно, поэтому приходится думать о том, как одеться, чтобы не замерзнуть».

Команда за последние дни проехала всю Украину. Были во Львове, Каменце-Подольском и Чернигове. Как перенес это путешествие и в каких городах понравилось?

«За эти десять дней увидел очень много. Понравился Львов, было время прогуляться по городу. Также, была красивая крепость в Каменец-Подольском.

За эти дни я еще больше убедился, как все профессионально организовано в клубе, с мыслей об игроках. В Бразилии с этим есть определенные проблемы, все более свободно и халатно происходит».

Когда ты заходишь в автобус – свистишь, кто-то из игроков на английском сказал поговорку: «Не свисти – денег не будет». Фабиньо перевел и ты подумал, что зарплаты не будет?

«У нас в Бразилии есть такой обычай – свистеть. Немного удивился такому замечанию, но насчет зарплаты не волновался».

Постепенно привыкаешь к украинским традициям?

«Немножко понимаю, что свистеть на улице не нужно. А вообще, очень благодарен всем партнерам и персоналу клуба, которые делают все возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно».

Форвард перешел в харьковский клуб этим летом. До этого он только выступал на родине в Бразилии.

За 5 матчей в футболке «Металлиста» на счету Марлисона 2 забитых мяча.

Ранее тренер харьковчан Валерий Кривенцов рассказал, как его команда нарабатывает новые расстановки.

Павел Харченко
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Металлист 1925

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