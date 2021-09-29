Марлон: «Думаю, конечный результат группы ЛЧ нас удивит»

Марлон / фото - FootBoom

Защитник донецкого «Шахтера» бразилец Марлон прокомментировал исход 2-го матча группы Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), а также предположил исход событий в группе. Цитирует игрока пресс-служба дончан.

Все бились и работали как один механизм?

Не только сейчас, но и в других поединках. Мы проводим достойные матчи и добиваемся положительных результатов. Хотя, конечно, хотим всегда выигрывать – и тренер этого ждет, и мы. Будем продолжать в том же духе и побеждать в следующих матчах.

Было много моментов. Что с реализацией?

Так происходит в футболе. Думаю, «Интеру» также немного повезло: подача, удар – и центральный защитник соперника выбивает мяч фактически с линии. Мы немного недовольны результатом, потому что играли очень хорошо.

В последние 10 минут немного подсели. Андрей Пятов в концовке выручил?

Именно. У нас отличные вратари – Пятов, Трубин, Шевченко. Ребята действительно очень помогают. Команда играла хорошо, Андрей также провел отличный поединок: когда было нужно, его было видно. И вот так – как один механизм, с единой идеей – мы должны играть и побеждать.

У «Шахтера» и «Интера» одинаковое количество очков. Группа будет непредсказуемой до самого конца?

Думаю, нас удивит конечный результат. Надеюсь, «Шахтер» останется.

Сил моральных и физических на «Динамо» в достатке?

Вне всяких сомнений. В «классико» мы всегда находим в себе силы, даже если их немного осталось. Будем работать на тренировках и готовиться к этой большой игре.