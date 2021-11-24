Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Марлон: «Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше»

Бразилец не единожды играл против миланцев в Серии А и поэтому его опыт очень важен в матче с «Интером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 13:23
Марлон: «Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше»
Марлон / Фото: Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал пресс-службе клуба о предстоящем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Интером».

«Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках. Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно».

О подготовке к «Интеру».

«Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от предстоящего соперника. Мистер хорошо знает миланский «Интер», который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле».

О продолжительных тренировках.

«У нас всегда достаточно продолжительные тренировки, а наш наставник очень требователен. Но так и нужно, чтобы игроки поняли идеи и могли реализовать их. Благодаря усердной работе мы уже хорошо чувствуем и понимаем друг друга и демонстрируем это в игре».

О своем опыте в матчах против «Интера» в Серии А.

«Ранее я играл несколько раз против «Интера» в чемпионате Италии, поэтому, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание».

Онлайн трансляция матча «Интер» – «Шахтер».
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:31
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:11
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:10
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:51
Два отмененных гола «Интера» и дубль Джеко. «Шахтер» проиграл в Милане и лишился евровесны
Два отмененных гола «Интера» и дубль Джеко. «Шахтер» проиграл в Милане и лишился евровесны
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 21:38
Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Шахтер». Как это было
Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Шахтер». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 21:32

Новости: Футбол

Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Интервью
Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Серия А (Италия)
01:04
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:52
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
24 ноября 23:43
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Послесловие
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:37
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:31
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:11
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:10
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:51
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости