Марлон: «Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше»

Бразилец не единожды играл против миланцев в Серии А и поэтому его опыт очень важен в матче с «Интером»

Марлон / Фото: Шахтер Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал пресс-службе клуба о предстоящем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Интером». «Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках. Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно». О подготовке к «Интеру». «Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от предстоящего соперника. Мистер хорошо знает миланский «Интер», который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле». О продолжительных тренировках. «У нас всегда достаточно продолжительные тренировки, а наш наставник очень требователен. Но так и нужно, чтобы игроки поняли идеи и могли реализовать их. Благодаря усердной работе мы уже хорошо чувствуем и понимаем друг друга и демонстрируем это в игре». О своем опыте в матчах против «Интера» в Серии А. «Ранее я играл несколько раз против «Интера» в чемпионате Италии, поэтому, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание». Онлайн трансляция матча «Интер» – «Шахтер».



Карен Агабекян