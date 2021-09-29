Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
«Горняки» стремились к большему в матче Лиги чемпионов
10:35
Марлон / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Марлон поделился эмоциями после ничьей в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Слова бразильца передает пресс-служба UEFA.
Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.
Надеюсь, еще прибавим перед следующей игрой против «Реала». И постараемся обыграть его.
Обыграть «Реал» уже сенсационно удалось «Шерифу» Юрия Вернидуба (2:1).
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