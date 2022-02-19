«Шахтер» не отстал от «Динамо» и не забил «Риге»
Марлон: «Помогаем Нересу как можно быстрее адаптироваться к украинской культуре»
Бразилец стал игроком «Шахтера» в январе
Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Марлон поделился мнением об адаптации новичка команды Давида Нереса. Его цитирует пресс-служба «горняков».
«Это отличнейший игрок. Если ты отличный игрок, то автоматически быстро адаптируешься и понимаешь, что хочет передать тренер.
Понятно, что бразильцы и украинцы – все помогают ему как можно быстрее адаптироваться к стране, команде, культуре, ко всему».
Напомним, в последнем спарринге на сборе перед стартом УПЛ «Шахтер» забить не сумел – украинская команда сыграла вничью с «Ригой» (0:0).
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