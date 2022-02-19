Марлон: «Помогаем Нересу как можно быстрее адаптироваться к украинской культуре»

Бразилец стал игроком «Шахтера» в январе

Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марлон поделился мнением об адаптации новичка команды Давида Нереса. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Это отличнейший игрок. Если ты отличный игрок, то автоматически быстро адаптируешься и понимаешь, что хочет передать тренер.

Понятно, что бразильцы и украинцы – все помогают ему как можно быстрее адаптироваться к стране, команде, культуре, ко всему».

Напомним, в последнем спарринге на сборе перед стартом УПЛ «Шахтер» забить не сумел – украинская команда сыграла вничью с «Ригой» (0:0).