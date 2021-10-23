Марлон рассказал, чего «Шахтер» ожидает от «Ворсклы»

«Горняки» сыграют с третьей командой чемпионата

Марлон / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от матча с «Ворсклой» в 12-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Команду ждут три встречи: с «Ворсклой», «Черноморцем» и «Десной». Команда уже успела настроиться на такой плотный график?

– Сложно оставить позади последний матч. Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

– Как строится тренировочный процесс, когда игры каждые три дня?

– Тренер хорошо организовывает тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в наилучших кондициях.

– Что можно сказать о будущем сопернике? Сейчас у «Ворсклы» серия из четырех побед.

– «Ворскла» на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков – надеюсь, «Шахтер» сможет победить.

– От «Ворсклы» ожидаете открытого футбола или у соперника будет оборонная модель игры?

– У каждой команды есть свой стиль и стратегия. Верю, что они будут стараться прессинговать, что будет открытый футбол.

– Команде важно выйти на победный путь уже в ближайшем матче?

– Это очень важно. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важнейшими, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели – стать чемпионами



Онлайн трансляция матча «Ворскла» – «Шахтер».