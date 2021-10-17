Марлон рассказал, каково было делить раздевалку с Месси

Бразилец провел два года в каталонском клубе

Марлон / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал AS о временах выступления за «Барселону»:

Какие воспоминания связаны у вас с «Барселоной»?

«Нам удалось финишировать вторыми, я играл в Лиге чемпионов и в финале Кубка Испании. Это было восхитительно».

Кто был вашим тренером?

«Луис Энрике. Это было еще одно сильное воспоминание, которое запомнилось. Он честный человек, настоящий, который многому вас учит. Когда я приехал, у меня был ген из Бразилии. И он сказал мне: «Марлон, послушай, здесь, в «Барсе», мы играем несколько быстрее, тебе нужно изменить ритм и другие бразильские привычки. И ты должен хорошо понимать линию обороны». Его совет мне пригодился. Он и Де Дзерби – те, кто больше всего оказал влияние на меня».

Вы были в одной раздевалке с Месси…

«Он нежный, милый, тихий и сдержанный. Я вижу, что он великолепен на поле, но он великолепен и вне поля. Он знает, как принимать людей, как общаться с ними… Помимо этого особого таланта, у него есть еще и огромный талант, как личности».

Какой игры вы ожидаете против «Реала» во вторник?

«Сказать, что мы обыграем «Реал» – это очень рискованно. Они по-прежнему отличная команда, но я думаю, что у нас может быть хорошая игра. Мы обязательно сделаем все возможное».

Бразилец провел 2 года в каталонском клубе в период с 2016 по 2018 год, но провел за основную команду только два матча.

«Горняки» сыграют с «Реалом» в Киеве уже в этот вторник, 19 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Марлон ранее рассказал, как мог оказаться в мадридском клубе.