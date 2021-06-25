Марлон: «Счастлив, что нахожусь в «Шахтере»
Защитник «Шахтера» Марлон Сантос оценил Youtube-каналу клуба свой переход в команду.
«Отличные игроки в «Шахтере». Я уже видел, как они играли раньше, поэтому очень счастлив, что сейчас нахожусь рядом с ними.
Это те ребята, у которых есть способность быстро анализировать игру. Мы развлекаемся вместе с самых первых дней, это очень хорошо.
Я в принципе представлял, что Де Дзерби пойдет в великий клуб, потому что перед этим он был в сильном клубе. Чувствовал, что будет этот прыжок в большой клуб.
Много общаюсь со всеми соотечественниками из Бразилии. Также хочу познакомиться с украинскими ребятами, потому что это очень важно для коллектива. И для меня в том числе, чтобы быстрее адаптироваться.
Мои цели более коллективные, чем индивидуальные – подготовиться к сезону так, чтобы выиграть во всех турнирах, где будем участвовать».
Марлон стал последним трансфером «Шахтера».
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