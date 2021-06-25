Марлон: «Счастлив, что нахожусь в «Шахтере»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Марлон Сантос оценил Youtube-каналу клуба свой переход в команду.

Это те ребята, у которых есть способность быстро анализировать игру. Мы развлекаемся вместе с самых первых дней, это очень хорошо.

Я в принципе представлял, что Де Дзерби пойдет в великий клуб, потому что перед этим он был в сильном клубе. Чувствовал, что будет этот прыжок в большой клуб.

Много общаюсь со всеми соотечественниками из Бразилии. Также хочу познакомиться с украинскими ребятами, потому что это очень важно для коллектива. И для меня в том числе, чтобы быстрее адаптироваться.

Мои цели более коллективные, чем индивидуальные – подготовиться к сезону так, чтобы выиграть во всех турнирах, где будем участвовать».