Марлон: «В «Шахтере» бразильцы учат русский, украинцы – португальский»
Марлон: «Со мной контактировал «Реал»
Игрок «Шахтера» мог оказаться в Примере
17 октября 14:21
Марлон / фото - Шахтер
Бразильский хавбек «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в группе ЛЧ, заявив, что он мог перейти в «Королевский клуб». Цитирует игрока портал AS.
Это клуб с великой историей, но сейчас он проходит через период реформ, как и другие не менее великие команды: «Барселона», «Ювентус» и так далее. Верю, что очень скоро «Реал» вернется туда, где был 2-3 года назад.
У них отличный подбор исполнителей. Бензема сейчас в превосходной форме. Винисиус, Кроос, Модрич. Там отличные игроки, но нам нельзя сдавать назад.
Ты мог перейти в «Реал»?
Да, они контактировали со мной до того, как я перешел в «Барселону». В жизни нужно быть больше рациональным, чем полагаться на эмоции. В той ситуации я проявил рациональность.
Матч «Шахтер» – «Реал» пройдет 19-го октября на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Напомним, Марлон рассказал об адаптации в «Шахтере».
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