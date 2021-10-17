Марлон: «Со мной контактировал «Реал»

Марлон / фото - Шахтер

Бразильский хавбек «Шахтера» Марлон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в группе ЛЧ, заявив, что он мог перейти в «Королевский клуб». Цитирует игрока портал AS.

У них отличный подбор исполнителей. Бензема сейчас в превосходной форме. Винисиус, Кроос, Модрич. Там отличные игроки, но нам нельзя сдавать назад.

Ты мог перейти в «Реал»?

Да, они контактировали со мной до того, как я перешел в «Барселону». В жизни нужно быть больше рациональным, чем полагаться на эмоции. В той ситуации я проявил рациональность.