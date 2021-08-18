Марлон: «То как играл Трубин, придавало смелости всей команде»

Вратарь провел очень солидный матч

Марлон / фото - ФК Шахтер

Бразильский защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал для официального сайта UEFA победу над «Монако» (0:1) в матче квалификации Лиги чемпионов, и отдельно выделил игру вратаря «горняков» Анатолия Трубина:

«Сегодняшний результат — отличный результат. Это то, чего мы хотели — сыграть хорошо. Думаю, мы сможем улучшить ситуацию в ответном матче Наш вратарь провел отличную игру. То, как он играл ногами, и хорошие сейвы... Они придавали смелости всей команде».

Яркое выступление Трубина не осталось незамеченным. Авторитетный портал назвал его лучшим игроком встречи, на третьем месте – сам Марлон.

Победу «Шахтеру» принес гол Педриньо. Это уже пятый матч и семи стартовых, в котором забивает один из летних новичков команды.