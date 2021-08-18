Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Марлон: «То как играл Трубин, придавало смелости всей команде»
Вратарь провел очень солидный матч
10:49
Марлон / фото - ФК Шахтер
Бразильский защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал для официального сайта UEFA победу над «Монако» (0:1) в матче квалификации Лиги чемпионов, и отдельно выделил игру вратаря «горняков» Анатолия Трубина:
«Сегодняшний результат — отличный результат. Это то, чего мы хотели — сыграть хорошо. Думаю, мы сможем улучшить ситуацию в ответном матче
Наш вратарь провел отличную игру. То, как он играл ногами, и хорошие сейвы... Они придавали смелости всей команде».
Яркое выступление Трубина не осталось незамеченным. Авторитетный портал назвал его лучшим игроком встречи, на третьем месте – сам Марлон.
Победу «Шахтеру» принес гол Педриньо. Это уже пятый матч и семи стартовых, в котором забивает один из летних новичков команды.
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