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Марлон: «Украинский народ сейчас переживает сложный период»

Защитник «горняков» дал интервью после возвращение в команду
Футбол Украинская Премьер-лига
11:45
Марлон: «Украинский народ сейчас переживает сложный период»
Марлон / Фото: ФК «Шахтер»
Бразильский защитник ФК «Шахтер» Марлон в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем возвращении в команду, а также о войне в Украине.

На самом деле я приехал, потому что здесь мои партнеры по команде, и они для меня как семья. С тех пор как я приехал сюда, меня хорошо приняли, и я благодарен за все, что для меня сделали. Честно говоря, мои родители воспитывали меня не только словами, но и действиями и тем, что нужно помогать. Наверное, это самый главный мотив того, что я вернулся. Сейчас я со своими партнерами, это просто благородные действия. Конечно же, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать другим людям в такой сложной ситуации. Это мой взгляд на жизнь и благодарность «Шахтеру» за то, что он для меня сделал. Это просто благодарность. 

Быть со своими партнерами по команде, играть в красивый футбол. Быть вместе и иметь возможность обняться после каждой игры, возможно, постараться отвлечь ребят от того, что они испытывают. Все-таки сейчас в Украине происходят серьезные и страшные вещи. Моя цель – быть рядом, сказать дружеское слово и просто поддержать. Может, это хоть как-то сможет помочь им.

Я общался с Бондарем, Матвиенко, Судаковым и Корниенко. Они не рассказывали всего в деталях, но я и так видел, какой была ситуация, читая новости. Я очень счастлив, что с ними и их семьями все хорошо. Но, с другой стороны, мне очень грустно, потому что украинский народ сейчас переживает сложный период и ему нужна помощь, поддержка.


Ранее главный тренер ФК «Шахтер» Роберто де Дзерби высказался о бразильцах, которые покинули команду.
Источник: ФК «Шахтер»
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Марлон Шахтер Донецк

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