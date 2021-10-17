Марлон: «В «Шахтере» бразильцы учат русский, украинцы – португальский»

Марлон / фото - Шахтер

Бразильский защитник «Шахтера» Марлон рассказал об адаптации иностранцев в донецком клубе. Цитирует Марлона портал AS.

Я знал, что «Шахтер» отлично показывал себя в Европе, но клуб удивил меня даже больше. Там фантастическая инфраструктура, у работающих там людей хорошая ментальность, и все двигаются в одном направлении.

В раздевалке многие разговаривают на португальском, что логично. Мы – большинство (смеется). Украинцы учат португальский, как мы – русский. Важно, что у нас хорошая атмосфера и много молодых игроков».