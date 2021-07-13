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Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»

Защитник – о планах в новой команде
Футбол Украинская Премьер-лига
21:25
Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»
Марлон / Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Марлон рассказал пресс-службе клуба о своих целях в новой команде.

«Я рад тому, чего добился в прошлых командах, но мне хочется большего. Я не чувствую, что реализовал себя полностью.

В «Шахтере» хочу выиграть все - трофеи в Украине, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов».

Марлон перешел из «Сассуоло» этим летом.

Также защитник играл за «Барселону».

Андрей Усмонов
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Марлон Шахтер Донецк

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