Марлос анонсировал переговоры о продлении контракта с «Шахтером»

Действующее соглашение подходит к концу уже в конце года

Марлос / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Марлос в интервью SportArena рассказал о ситуации со своим контрактом. Действующее соглашение с «горняками» подходит к концу уже 31 декабря текущего года.

Несколько месяцев назад у меня был довольно сложный период. Это было связано с семейными вопросами. И в принципе были разные мысли в голове, но, как я и говорил, мне очень нравится в «Шахтере». Мое самое большое желание – помогать. Будем общаться с руководством. Надеюсь, что мы решим, насколько возможно то, чтобы я остался в команде. Чтобы я был со свежими мыслями в голове, без внутренних проблем помогал «Шахтеру».

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби сообщил о желании, чтобы Марлос продлил контракт с клубом.