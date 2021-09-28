Страшная травма Траоре не помешала «Шахтеру» добыть очко с «Интером»
Марлос анонсировал переговоры о продлении контракта с «Шахтером»
Действующее соглашение подходит к концу уже в конце года
28 сентября 22:58
Марлос / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Марлос в интервью SportArena рассказал о ситуации со своим контрактом. Действующее соглашение с «горняками» подходит к концу уже 31 декабря текущего года.
Несколько месяцев назад у меня был довольно сложный период. Это было связано с семейными вопросами. И в принципе были разные мысли в голове, но, как я и говорил, мне очень нравится в «Шахтере». Мое самое большое желание – помогать.
Будем общаться с руководством. Надеюсь, что мы решим, насколько возможно то, чтобы я остался в команде. Чтобы я был со свежими мыслями в голове, без внутренних проблем помогал «Шахтеру».
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби сообщил о желании, чтобы Марлос продлил контракт с клубом.
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