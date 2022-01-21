Марлос близок к переходу в «Динамо»

Полузащитник окажется в МЛС

Фото: ФК Шахтер

Экс-полузащитник «Шахтера» Марлос близок к переезду в МЛС.

Он ведет переговоры с клубом «Динамо» Хьюстон, сообщает dynamotheory.com. Отмечается, что команду тренирует Паулу Нагамура, с которым Марлос знаком с юношеских лет.

Пока официальной информации нет.

Накануне, Марлос заявил, что хотел вернуться в Бразилию, но не получил предложения от того клуба, в который хотел перейти, и теперь отправится в МЛС.

В конце прошлого года хавбек покинул «Шахтер».