Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Полузащитник окажется в МЛС
Фото: ФК Шахтер
Экс-полузащитник «Шахтера» Марлос близок к переезду в МЛС.
Он ведет переговоры с клубом «Динамо» Хьюстон, сообщает dynamotheory.com. Отмечается, что команду тренирует Паулу Нагамура, с которым Марлос знаком с юношеских лет.
Пока официальной информации нет.
Накануне, Марлос заявил, что хотел вернуться в Бразилию, но не получил предложения от того клуба, в который хотел перейти, и теперь отправится в МЛС.
В конце прошлого года хавбек покинул «Шахтер».
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